الانبار.. توقيف ضابطين و4 منتسبين بسبب حضورهم "عرس" بالزي العسكري

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن " وجه بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع ضباط اثنين وأربعة منتسبين في التوقيف".وأشار الى ان "ذلك جاء لتواجدهم بالزي العسكري داخل إحدى حفلات الأعراس في المحافظة بوضع لا يمثل المؤسسة الأمنية".