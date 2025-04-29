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الغبار يغطي شوارع محافظة البصرة (فيديو)
محليات
تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يظهر الغبار وهو يغطي شوارع البصرة.
2025-04-29 | 14:22
2025-04-29T14:22:00+00:00
Alsumaria Tv
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الغبار يغطي شوارع محافظة البصرة (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
2,903 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، مقطع فيديو يظهر الغبار وهو يغطي شوارع
البصرة
.
وشهدت مناطق عدة من
العراق
، اليوم الثلاثاء، عواصف ترابية مصحوبة بأمطار.
الفيديو المرفق بعدسة
السومرية
..
>>
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