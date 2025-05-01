على أنغام "المزيقة".. رجال ونساء مسنون يجوبون شوارع البصرة احتفالا بعيد العمال

وشارك العشرات من الرجال والنساء معظمهم من أصحاب الاعمار الكبيرة الذين لا يزالون يرتبطون بالحزب الشيوعي منذ خمسينيات الماضي والذي نشط بشكل كبير بعد سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية على يد .ورافقت مسيرات الاحتفال فرقة للموسيقى الشعبية او ما يعرف بالعراق بـ"المزيقة"، والمكونة من الطبل والبوق، وغالبا ما تستخدم في حفلات الزفاف في المناطق الشعبية والتي بدأت بالاختفاء تدريجيًا.وتبادل المواطنون من أعضاء وجماهير الحزب الشيوعي التهاني فيما بينهم، حيث يعتبر عيد العمال مناسبة مهمة سياسيا بالنسبة للحزب الشيوعي والأحزاب الاشتراكية عموما حول العالم، وليست مهمة رمزيا بالنسبة للعمال في الوقت الحالي، حيث كانت الحركات الاشتراكية بمثابة "انتفاضة" للطبقة العاملة ضد الرأسمالية وأصحاب الاعمال وسوء معاملة العاملين.