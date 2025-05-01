بغداد.. ضبط دار يمارس "الغش الصناعي" بداخله عملة نقدية وتواريخ صنع مزورة

وقال المصدر لـ ، انه "وردت معلومات من احد المصادر السرية لمركز شرطة (الحبيبية) بوجود دار ضمن (قطاع 55) في منطقة (الحبيبية) يقوم صاحبه المتهم (س.ع.ه) بممارسة (الغش الصناعي) وتغيير تاريخ انتاج وانتهاء الماركات الصناعية والتجارية ومكائن إعادة تعبئة وتغليف وتغيير تاريخ الانتهاء مع عملة مزوره من فئه 25 الف".واشار الى انه "تم ضبط (كراتين معسل اركيلة ماركة (الاسطة) منتهية الصلاحية عدد (120)، مع كارتون كبيرة تم التعديل سنة الصنع والانتهاء عليها".واضاف: "ضبط ايضاً تايت غسيل (توري) عدد (20) كارتون تم إعاده تعبئتها بصورة غير قانونية وتم تغيير تاريخ الصلاحية والانتهاء، كراتين عدد (5)شامبو (إيبك) مزورة وتم تعديل تاريخ الصلاحية والانتهاء عليها، اكياس نايلون فارغه تايت الغسيل (توري) 165 كيس، رولات ورقية تحتوي على ماركة تجارية مزورة لتعبئة مادة الزاهي".واكمل انه "عثر على اكياس ورقية ونايلون لتغليف معسل الاركيلة باعداد كبيرة، مع قناني بلاستيكية فارغة لتعبئة تايت (برسيل) السائل عدد (150) قنينة، و مكائن عدد (5) لإعادة تعبئة وتغليف وتعديل سنة الصنع، فضلاً عن عملة نقدية مزورة فئة (25 الف) تبلغ 7 ملاين وخمسون الف دينار ".واشار الى انه "تم ضبط المواد والتحفظ عليها في مركز شرطة الحبيبية في الوقت الحاضر".