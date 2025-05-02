تسجيل أول حالة اصابة بالحمى النزفية في اقليم كردستان خلال 2025

وقال المتحدث باسم الوزارة سرکار سورچی في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المصاب هو بائع لحوم يبلغ من العمر 42 عاماً من سكان قضاء كويسنجق التابع لمحافظة "، مشيرا الى ان "المصاب يتلقى حالياً العلاج في أحد مستشفيات أربيل، وحالته الصحية مستقرة".تصاعدت التحذيرات الطبية بشأن الحمّى النزفية إلى الواجهة، في ظل ما تشهده البلاد من تسجيل إصاباتٍ ووفيات جديدة، وسط قلقٍ متصاعد من احتمال تفشي الفيروس بشكل يصعب السيطرة عليه، ولاسيما في المناطق التي تعاني من ضعف أنظمة العامة.