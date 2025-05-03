مدينة الورد تطلق مبيعاتها بشكل رسمي

وذكر بيان لإدارة المشروع، ورد لـ ، "يسرّنا أن نعلن عن بدء المبيعات الرسمية لمشروع مدينة الورد، حيث يمكنكم الآن زيارة مركز المبيعات في – – قرب ، للاطلاع على كافة تفاصيل المشروع واختيار وحدتكم السكنية ضمن هذا المشروع المتكامل".وحددت الإدارة، رقم الهاتف "7199 للاتصال والاستفسار عن كافة تفاصيل المشروع".