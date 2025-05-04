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موعد عيد الأضحى في العراق وطقوسه وعطلته المقررة

محليات

2025-05-04 | 02:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موعد عيد الأضحى في العراق وطقوسه وعطلته المقررة
8,485 شوهد

السومرية نيوز – محلي
يُعد عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون في العراق والعالم الإسلامي سنويًا، لما يحمله من معانٍ روحانية عظيمة، وارتباطه بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وطقوس الحج.

ما هو موعد عيد الأضحى في العراق 2025؟
بحسب الحسابات الفلكية الدقيقة، فإن موعد عيد الأضحى في العراق 2025 سيكون يوم الجمعة 6 حزيران 2025، الموافق10 ذو الحجة 1446هـ
ويستمر العيد لمدة أربعة أيام، تنتهي يوم الاثنين 9 حزيران 2025، الموافق 13 ذو الحجة 1446هـ، وهي إجازة رسمية معتمدة من الحكومة العراقية تشمل القطاعين العام والخاص.
• يُذكر أن موعد عيد الأضحى في العراق 2025 قد يتغير بشكل طفيف بناءً على الرؤية الشرعية للهلال، حيث تقوم الجهات الرسمية بالإعلان المؤكد بناءً على استطلاع الهلال في نهاية شهر ذي القعدة.
• التحضيرات التي تسبق عيد الأضحى في العراق
• تبدأ الاستعدادات لـ عيد الأضحى في العراق 2025 قبل العيد بأسبوع على الأقل، وتشمل هذه التحضيرات:
• شراء الأضاحي من الأسواق والمزارع الريفية.
• تسوق الملابس الجديدة، خاصة للأطفال، من المولات والأسواق الشعبية.
• تنظيف المنازل وتعليق الزينة والأنوار احتفالًا بقدوم العيد.
• حجز تذاكر السفر الداخلية أو الدولية في حال قرر البعض قضاء العيد خارج مناطق سكنهم.
• إعداد الحلويات التقليدية مثل الكليجة والمعمول.
وتُظهر هذه التحضيرات المكانة الخاصة التي يحتلها موعد عيد الأضحى في العراق 2025 في قلوب العراقيين الذين يترقبونه كعيد تتجدد فيه صلة الأرحام وتتوطد فيه العلاقات العائلية.
طقوس عيد الأضحى في العراق 2025 يوم العيد
ومع بزوغ فجر يوم عيد الأضحى في العراق 2025، يتوجه المسلمون إلى المساجد والساحات المفتوحة لأداء صلاة العيد، وهي لحظة روحانية عظيمة يتخللها التكبير والتهليل والدعاء.
وبعد الصلاة، تبدأ الطقوس الأساسية للعراق في هذا العيد المبارك:
-ذبح الأضاحي: مباشرة بعد الصلاة، يقوم العراقيون بذبح أضاحيهم وتوزيع اللحوم على الفقراء والأقارب، وهو من أعظم الأعمال التي تقرّب العبد من ربه في هذا اليوم.
-الزيارات العائلية: تعد صلة الرحم من أبرز مظاهر العيد، حيث يقوم الجميع بزيارة الأقارب والجيران وتبادل التهاني.
-إعداد الولائم: تحضر العائلات العراقية أطباقًا شهية من لحوم الأضاحي مثل "التشريب" و"القوزي" و"الكباب"، وتشاركها مع الضيوف.
-توزيع الهدايا والعيديات للأطفال: وهي لحظة ينتظرها الصغار بفارغ الصبر.
كل هذه الطقوس تؤكد على أهمية موعد عيد الأضحى في العراق 2025 ليس فقط من الناحية الدينية، بل والاجتماعية والثقافية أيضًا.
السياحة في العراق خلال عيد الأضحى 2025
رغم أن العراق لا يُعد تقليديًا من أبرز الوجهات السياحية في العالم العربي، إلا أن هناك تزايدًا في عدد الزوار من الداخل والخارج خلال الأعياد، خاصةً في ظل تحسن الوضع الأمني في العديد من المناطق، وتحديدًا في إقليم كردستان والمدن الدينية مثل كربلاء والنجف.
من أهم الوجهات التي يُمكن زيارتها خلال عيد الأضحى في العراق 2025:
بغداد
العاصمة العراقية، التي تجمع بين الأصالة والحداثة، تقدم تجربة ثقافية وسياحية متميزة. يمكن زيارة المتحف الوطني، شارع المتنبي، وساحة التحرير.
كربلاء والنجف
من أهم المقاصد الدينية في العالم، ويقصدها آلاف الزوار خلال العيد، خاصة لزيارة مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء، والإمام علي (ع) في النجف.
اربيل
عاصمة إقليم كردستان وتُعرف بطبيعتها الساحرة، تضم قلعة أربيل الشهيرة المدرجة في اليونسكو، وتقدم مرافق سياحية عصرية.
السليمانية ودهوك:
مدن كردية جميلة توفر مزيجًا من الطبيعة الخلابة والهدوء والضيافة.
كل هذه الوجهات تزدهر خلال موعد عيد الأضحى في العراق 2025 وتُعد فرصة لاستكشاف جمال البلاد من منظور مختلف.
ماذا يأكل العراقيون في عيد الأضحى؟
تُعد الموائد العراقية خلال العيد من أكثر ما يميز هذه المناسبة. ومن أبرز الأكلات التي تُحضّر خلال عيد الأضحى في العراق 2025:
-الدولمة العراقية: خضروات محشوة بالأرز واللحم والبهارات.
-الكبسة أو القوزي: أرز يُطهى مع اللحم والتوابل.
-الكليجة: حلوى تقليدية عراقية بحشوات التمر أو الجوز.
-الكاهي بالقيمر: فطور صباح العيد المفضل.
الأمان في العراق خلال عيد الأضحى
تحسنت الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة في عدد كبير من المحافظات العراقية، خصوصًا في المناطق السياحية والدينية.
وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية لحماية الزوار والمواطنين خلال المواسم الدينية، مما يجعل موعد عيد الأضحى في العراق 2025 فرصة مناسبة للتنقل بأمان في أنحاء البلاد.
ما هي مدة إجازة عيد الأضحى في العراق؟
4 أيام تبدأ من يوم الجمعة وتنتهي يوم الاثنين، أي من 6 إلى 9 حزيران 2025.
الفعاليات خلال العيد
وتنظم بعض البلديات عروضًا فنية ومهرجانات شعبية في الساحات والحدائق.
ويمثل عيد الأضحى في العراق مناسبة دينية ومجتمعية فريدة سواء كنت مقيمًا في العراق أو تخطط لزيارته خلال العيد، فإن عيد الأضحى يُعد فرصة ذهبية للاستمتاع بمزيج فريد من الروحانية، والضيافة، والثقافة، والتقاليد العريقة.
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