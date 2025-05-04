بينها تخص "الأراكيل".. تحذيرات حكومية للمواطنين المشمولين بالحج لهذا العام

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، ان " مناسبة دينية عظيمة تجمع من مختلف أنحاء العالم، ويجب أن تُحاط باحترام وتقدير لروحانيتها ووحدتها"، مشددة على "ضرورة ابتعاد المواطنين المشمولين بالذهاب الى الديار ، عن إطلاق الهتافات ورفع الشعارات السياسية أو المذهبية، وتجنب ارتداء ملابس او رفع صور واعلام ورموز تحمل دلالات سياسية ومذهبية".ونوهت الهيئة الى "ضرورة عدم التقاط الصور للرموز الدينية والسياسية والاشخاص بالمسجدين الحرام والنبوي، وتجنب النشر الالكتروني المخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدم استغلال المناسك لنشر أفكار سياسية أو تحريضية، أو الدعوة لحركات معارضة أو مؤيدة".فيما حذرت، المسافرين من "حمل المواد الممنوعة اثناء السفر برا وجوا، ومن بينها المخدرة المحظورة والسكائر والأراكيل والحلي والمجوهرات الثمينة وما يتجاوز الحد المسموح من حمل الاموال النقدية".كما دعت الهيئة، الحجاج الى "عدم ايواء او المساعدة بنقل الاشخاص الذين لا يحملون تصريح حج رسمي، لان ذلك يعرضهم الى عقوبات قاسية، مالية وسجن وحرمان من دخول الديار المقدسة مستقبلا".واكدت ايضا على "أهمية التعاون مع الجهات المسؤولة بالحج في إنفاذ الأنظمة والخطط الخاصة بالحج، وترك كل ما يسبِّب الشحناء والبغضاء مع الحجاج بمختلف جنسياتهم ومذاهبهم، وعدم إثارة نقاشات حول فتاوى مُختلف عليها بين المذاهب".ولفتت الهيئة الى ان "هذه التحذيرات هدفها اداء العراقيين لمناسك الحج بيسر وسلام، وعدم تعرضهم للحجر او الابعاد عن اداء مناسك الحج، بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة في ".