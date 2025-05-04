صاعقة تضرب منزلا وتصيب شخصين في الأنبار

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بإصابة شخصين بعد ضرب صاعقة أحد المنازل غربي .

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وقال المصدر في حديث لـ ، إن "صاعقة ضربت، مساء اليوم، منزلا في قرية العش التابعة لقضاء الرمانة".

وأضاف المصدر أن "الصاعقة تسببت بإصابة اثنين من افراد الاسرة التي تسكن المنزل، كما تسببت بقطع الكهرباء عن المدينة".