مسؤول حكومي: 1100 عشوائية سكنية في مركز بغداد

وقال للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "عدد العشوائية في معظم المحافظات يتجاوز 100 عشوائية، لكن في عدد العشوائيات في يبلغ حوالي 1100 عشوائية".وأضاف، ان "هناك حاجة ملحّة لإنشاء أقسام بلدية جديدة لتنظيم العمل، بعد إكمال معاملات تمليك الأراضي للمواطنين"، مشيراً إلى "تشكيل لجان في لمجلس الوزراء لاستكمال التعليمات الخاصة بذلك، بعد أن تقدم المواطنون بمعاملاتهم إلى في المحافظات وتشكيلات أمانة ".