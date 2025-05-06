تحديد موعد إطلاق استمارة تعيين ذوي المهن الطبية

وقال رئيس والبيئة النيابية، ، إن اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً مع ورئيس لمناقشة ملف تعيين خريجي عامي 2023 و2024".وأوضح شنكالي أن "من أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على عقد لقاء عاجل يضم لجنة والبيئة، ووزيرة المالية، ووزير الصحة، نظراً لأهمية الموضوع الذي يمسُّ شريحة واسعة من في القطاع الصحي".وأشار شنكالي، إلى أنه "تم الاتفاق على إطلاق استمارة لعام 2024 بتاريخ 1/6 المقبل"، مبيناً أن العدد المخصص في الموازنة الثلاثية يبلغ 29 ألف درجة وظيفية فقط، وهو عدد لا يغطي حاجة خريجي العامين المذكورين".وتابع رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية أن "الاجتماع تناول كذلك موضوع الحذف والاستحداث، إذ أرسلت كتاباً رسمياً إلى في نهاية شهر نيسان، وننتظر الرد بشأنه"، مضيفاً أن "جميع هذه الملفات تتطلب تكثيف اللقاءات والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول عملية ومرضية".