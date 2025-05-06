– محلي

تنشر نيوز، جدول الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي.

ووفقا للجدول ادناه فأن الامتحانات ستبدأ يوم الاحد 11 أيار الحالي وتنتهي يوم الأربعاء 21 أيار الحالي، اما لطلبة الدراستين والأجنبية فتنتهي يوم الخميس الموافق الـ22 من أيار الحالي.