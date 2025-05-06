تجريف للأشجار وسط بغداد.. مواطنون غاضبون: بدل ما يزرعون يزيلون (صور)

حيث وصف المواطنون عبر منشوراتهم الحالة بانها "حملة كبرة لإزالة الأشجار من العاصمة"، فيما نشر اخرون على صفحاتهم الشخصية "صوراً تخص التجريف معلقين عليها: "هاي بدال ما تزرعون ونخلص من التراب تسوون حملة للإزالة؟".وقال اخرون، أن "الأشجار التي يتم رفعها تسمى بـ "الكاربس" وهي غير مفيدة، والحملة جاءت لتوسيع الطرق ورفع الأشجار الضارة".وعلق اخرون، أن "القصد من هذه الحملات بناء مجمعات سكنية وتحويل الى أرض جرداء يابسه قاحله خاليه من الخضار".وتساءل البعض، عن " الجهات المسؤولة عن موضوع تقليص المساحات وخصوصا الاشجار التي تعمل على تصفية الهواء من الكاربون وثاني وتنمو بدون عناية ولا حاجة للسقي".وطالب العديد من المواطنين "بالتدخل لحل هذه القضية ومنع تجريف وإزالة الأشجار الخضراء حفاظاَ على جمالية العاصمة وتوسيع الرقع الخضراء فيها من اجل السيطرة على الاتربة والعواصف التي تتسبب بين فترة وأخرى باختناق العديد من المواطنين".