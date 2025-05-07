في صلاح الدين.. إجراءات للوقاية من "الحمى النزفية"

أعلنت ، عن اتخاذها إجراءات للوقاية من مرض "الحمى النزفية" في المحافظة.

وقال نائب المحافظ للشؤون الفنية مفيد البلداوي في حديث لـ ، "عند تسجيل اول اصابة بمرض الحمى النزفية في في هذا العام، رفع المستشفى البيطري التعليمي في اعلى درجات الرصد والتحري حول المرض حيث بدأنا بتنفيذ حملة مجانية للرش والتغطيس وتعمل هذه الحملة للقضاء على الوسط الناقل لمرض الحمى النزفية وحشرة القراد وهذا يحد من انتشار المرض بنسبة 75%".

وأضاف "كذلك تم تفعيل لجان التفتيش البيطري والجزر الخارجي حيث تعمل هذه اللجان على مراقبة محال القصابة والمطاعم ومصانع تعليب اللحوم لغرض فرض شروط وتعليمات السلطة الصحية البيطرية ومحاسبة المخالفين".

وأشار البلداوي الى "تفعيل دور ارشاد وتوعية مربي الثروة الحيوانية والقصابين عبر الاعلام المرئي والمسموع اضافة الى عقد الندوات كذلك ربات البيوت والمواطنين وتوزيع عدد كبير من البوسترات والبروشورات الخاصة بالتوعية حول المرض"، مؤكدا أن " لم تسجل أي حالة إصابة بالحمى النزفية لغاية الآن".