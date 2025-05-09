وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما

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اكدت ، ان الموظف يحال للتقاعد عند اكماله سن الـ60 عاما.

ووفقا للوثيقة التي وردت للسومرية نيوز، ان "الموظف تتم احالته على التقاعد عند اكماله سن الـ60 سنة من العمر".

وأضافت ان "هذا العمر يمثل السن القانوني للإحالة إلی التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته".