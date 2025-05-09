الكهرباء تستعد للذروة الصيفية بـ28 ألف ميغاواط

وقال المتحدث باسم الوزارة ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة بدأت الاستعدادات لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية منذ وقت مبكر، من خلال تجهيز محطات الإنتاج وشبكات النقل والمحطات التحويلية ومعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع، مع نصب محطات ثابتة ومتنقلة في مراكز الأحمال واستحداث مغذيات وتأهيل شبكات التوزيع".وأضاف، أن "خطة الوزارة تسير بنسق متصاعد للوصول إلى جاهزية المنظومة من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع"، مشيراً إلى أن "حجم الإنتاج المتوقع لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية قد يصل إلى 28 ألف ميغاواط، وهو ما بدأ يتحقق مع إكمال صيانات الوحدات التوليدية التي بدأت تدخل تباعاً إلى العمل".وتابع أن "الجاهزية باتت قريبة جداً لمواكبة الأحمال الصيفية، ما يحقق استقراراً في ساعات تجهيز الكهرباء"، لافتاً إلى أن "محطات الإنتاج تحتاج إلى تحقيق الاستدامة، خصوصاً بعد إكمال صيانتها وجاهزيتها بشكل كامل".