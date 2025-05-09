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طريق الحج البري.. علامات تحذيرية و"رادارات" للمراقبة لضمان السلامة

محليات

2025-05-09 | 09:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طريق الحج البري.. علامات تحذيرية و&quot;رادارات&quot; للمراقبة لضمان السلامة
528 شوهد

أعلنت مديرية مرور محافظة الانبار، اليوم الجمعة، إنجاز أعمال تأثيث طريق الحج البري ضمن حدود المحافظة.

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، وإشراف ومتابعة مدير المرور العام وبتوجيه مباشر من مدير مرور محافظة الأنبار، أنجزت كوادر مديرية مرور محافظة الأنبار والمتمثلة بقسم هندسة الطرق والعلامات المرورية بالتعاون مع قاطع مرور النخيب أعمال تأثيث طريق الحج البري ضمن حدود المحافظة وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين البُنى التحتية المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق خصوصًا مع اقتراب موسم الحج".

ويأتي هذا الإنجاز، وفق البيان، "في إطار خطة متكاملة لتوفير بيئة مرورية آمنة تسهم في تسهيل حركة الحجاج وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم عبر هذا الطريق الحيوي".
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