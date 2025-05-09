وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، أنه "تنفيذًا لتوجيهات ، وإشراف ومتابعة مدير المرور العام وبتوجيه مباشر من مدير مرور ، أنجزت كوادر مديرية مرور محافظة والمتمثلة بقسم الطرق والعلامات المرورية بالتعاون مع قاطع مرور أعمال تأثيث طريق ضمن حدود المحافظة وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين البُنى التحتية المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق خصوصًا مع اقتراب موسم ".ويأتي هذا الإنجاز، وفق البيان، "في إطار خطة متكاملة لتوفير بيئة مرورية آمنة تسهم في تسهيل حركة الحجاج وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم عبر هذا الطريق الحيوي".