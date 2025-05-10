أصيب بنزاع عشائري.. نقل قائد شرطة شمال ذي قار بطائرة للعلاج بالعاصمة

وقال المصدر لـ ، أنه "تم نقل اللواء قائد شرطة شمال بواسطة طائرة عسكرية الى العاصمة لغرض تلقّي المزيد من العلاج والمتابعة".ويوم أمس، اندلع نزاع عشائري في قضاء النصر وتعرض اللواء الى إصابة مع منتسب اخر اثناء واجب فض النزاع، وأكدت شرطة المحافظة بالقبض على 20 شخصاً من طرفي النزاع.