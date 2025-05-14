تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في نينوى

وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل حالة إصابة بالحمى النزفية لشاب يبلغ من العمر 27 عاما في أهالي ".واتخذت عدة إجراءات وقائية لمنع تفشي الإصابات في المحافظات العراقية.