قرار حكومي حول تنقل سيارات الحمل في بغداد

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، أنه "تقرر منع سير الدراجات بجميع أنواعها داخل العاصمة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل".واضاف أن "قرار المنع لا يشمل عجلات الحمل، وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس المشرفة على القمة، "، مشيراً الى أنه "تم تجنيب هذه العجلات الدخول إلى مناطق إقامة الوفود العربية وطريق ، وتسلك الطرق السريعة داخل العاصمة".