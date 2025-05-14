متى تستقر أجواء الطقس في العراق؟

وقال في بيان تابعته ، ان "تحليلات خرائط الطقس تشير إلى اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة نحو البلاد خلال هذه الليلة وصباح يوم غد الخميس، تتسبب بإثارة موجات من الغبار، تتركز بشكل أكبر في المناطق الغربية والجنوبية الغربية".وأضاف "قد تمتد بتأثير أقل إلى بعض مناطق الوسط والجنوب، إضافةً إلى أجزاء من شمال البلاد".وتوقع ان "ترافق هذه الكتلة رياح شمالية غربية نشطة السرعة، تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بدءاً من يوم غد الخميس 15 أيار، ويستمر هذا الانخفاض حتى يوم السبت 17 أيار، لتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي بعد ذلك"، لافتا الى ان "التوقعات تشير إلى احتمال هطول زخات من الأمطار الرعدية يوم الخميس على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تكون مصحوبة بالبرق والرعد، كما تتهيأ الفرص لهطول زخات خفيفة من الأمطار صباح الخميس على مناطق محدودة من العاصمة وواسط وديالى".وذكر ان "التنبؤات الجوية تشير إلى ميل الأجواء نحو الاستقرار اعتبارا من ساعات نهار ومساء يوم الخميس، ومن المرجّح استمرار هذا الاستقرار لفترة قد تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين، مع بقاء احتمالية إثارة الغبار المحلي واردة خلال بعض الفترات نتيجة نشاط الرياح السطحية".