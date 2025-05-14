الشيخ المسعودي يوجه بتهيئة مستلزمات الراحة لضيوف الرحمن

وقالت الهيئة في بيان، "تفقد رئيس للحج والعمرة سماحة الشيخ ، مساء اليوم الأربعاء، مدينة الحجاج والمعتمرين في قضاء بمحافظة ".وأضاف البيان أن "الشيخ زار مدينة الحجاج والمعتمرين، اثناء استقبال اولى قوافل الحجاج البرية التي ستغادر يوم غد الخميس البلاد عبر منفذ الحدودي"، موضحا أن المسعودي "عقد خلال الزيارة اجتماعا مع القيادات الأمنية والخدمية، لبحث التسهيلات اللازمة في عملية تفويج حجاج البر وضمان تأمين الحماية لهم على طول طريق وتقديم الرعاية الخدمية والصحية لهم".والتقى الشيخ المسعودي، الحجاج المتواجدين في مدينة الحجاج والمعتمرين للاطمئنان على اوضاعهم والخدمات التي تقدمها لهم الهيئة والجهات الساندة لها، بحسب البيان.وتابع البيان أن "الشيخ المسعودي وجه كوادر الهيئة، بتهيئة جميع مستلزمات الراحة لضيوف في مدينة الحجاج والمعتمرين، من استراحة ومنام ووجبات غذائية، اضافة الى تفويج الحجاج وفق التوقيتات المحددة".