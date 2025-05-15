تفاصيل جديدة عن استيراد السيارات لذوي الإعاقة في العراق

وصرح المتحدث باسم الوزارة حسن خوام أن قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013، يسمح للمشمولين، باستيراد السيارات المحورة والمعفاة من الضريبة والرسوم لمرة واحدة كل خمس سنوات، بعد تشخيص حالتهم الطبية من لجان مختصة، شريطة أن يكون عمره 18 عاما فما فوق، ولديه إجازة قيادة، ولا تقل نسبة العجز عن 50 بالمئة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أن استيراد السيارات سيكون حصرا من الشركتين العامتين لتجارة السيارات والمكائن، أو لصناعة السيارات، ويكون شراؤها خلال سنة من تاريخ القرار الطبي، وبخلافة يصدر قرار جديد، مؤكدا وجود تنسيق مع لمنح إجازات القيادة للصم، لضمان حقوقهم في التنقل والاستقلالية.