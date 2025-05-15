نقل مقر اتحاد المعلمين العرب من دمشق إلى بغداد

وقال نقيب المعلمين ، إنه تم الاتفاق مع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب على نقل المقر الخاص بها من إلى لأسباب خاصة بالوضع الذي تشهده سوريا، وبالمقابل فإن العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي ونهضة عمرانية مما أهله إلى موافقة الهيئة التشاورية في اتحاد المعلمين العرب على نقله إلى العراق، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأردف أن هذه الخطوة ستعزز الدور المحوري للعراق في دعم العمل النقابي العربي، وتأتي تقديرًا لجهود المعلمين العراقيين في دعم الاتحاد وتفعيل أنشطته مستقبلا، ما سيسهم بفتح آفاق جديدة للتعاون العربي في الساحة الإقليمية والدولية بما يواكب التحديات التعليمية التي تواجه المعلمين في ومن ضمنها العراق.وأشار إلى أن نقل المقر إلى سيكون خلال هذا العام، وهناك استعدادات فنية ولوجستية خاصة باشرت بها تمهيدا لنقل اتحاد المعلمين العرب رسميا إلى بغداد، منوها بأن ذلك سيساعد على تعزيز التعاون النقابي والتربوي بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ومناقشة التحديات الراهنة التي تواجه العربي بشكل عام والمعلمين في العراق بشكل خاص، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العمل التربوي المشترك.وأكد العيساوي أن النقابة تسعى لإبراز الدور الريادي للعراق في دعم قضايا التعليم في العالم العربي، وتأكيد التزامه بتوحيد الصفوف التربوية لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما مع وجود سلسلة حوارات ستعقد من خلال اجتماعات متوالية لإعداد رؤية موحدة حول مستقبل التعليم في الوطن العربي وفي العراق.