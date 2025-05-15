هيئة الحج تجهز باصات نقل الحجاج بالأنترنيت المجاني

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن التسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من الهيئة تم تجهيز باصات للحجاج بخدمة الواي فاي للتواصل مع عوائلهم.وتابعت، انه "تم التعاقد مع شركة STC لتجهيز الانترنيت في الباصات وإعطاء شرائج اتصال مجانية لجميع الحجاج".وأعلنت للحج والعمرة، في وقت سابق من اليوم، عبور الوجبة الأولى من قوافل الحجاج البرية عبر منفذ الحدودي، للتوجه الى الديار .