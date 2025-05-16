النجف.. انتشار لفرق الدفاع المدني لتأمين محصول الحنطة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "الدفاع المدني نشر 22 فرقة أطفاء وحوضية في الأقضية والنواحي في الأشرف".وأشارت الى ان "الانتشار جاء لتأمين محصول الحنطة".