تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لامرأة من نينوى

وذكر بيان للوزارة، تابعته ، "تم تسجيل حالة أخرى يشتبه بإصابتها بالحمى النزفية، وهي امرأة من سكنة منطقة (بعاج) التابعة لمحافظة ، تبلغ من العمر 27 عامًا، وتعمل ربة منزل".وأضاف البيان، أنه "وبعد ظهور الأعراض، توجهت إلى لتلقي العلاج في مستشفى التعليمي وهي الآن تحت المراقبة المكثفة وتتلقى العلاج".وأهابت الوزارة بـ"المواطنين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ، وفي حال الاشتباه أو ظهور أعراض المرض على الحيوانات، يجب إعلام الفرق البيطرية المختصة فوراً".