تفاصيل عن عيد الأضحى.. موعد التكبير والاضحية والعطلة

متى عيد الاضحى 2025؟بحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يوافق لعام 1446 هـ يوم الجمعة 6 حزيران 2025.وتسبق العيد وقفة عرفة يوم الخميس 5 حزيران، وهو اليوم الذي يصومه المسلمون ويتجه فيه الحجاج إلى .عيد الأضحى كم يوم؟العيد يمتد لأربعة أيام (10–13 من ذي الحجة)، وتُضاف إليه وقفة عرفة ليصبح مجموع الإجازة في بعض الدول خمسة أيام.تكبيرات عيد الأضحىتكبيرات عيد الأضحى المبارك لها أوقات وصيغ محددة في الإسلامية:التكبير المطلق: يبدأ من أول شهر ذي وحتى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر من الشهر، ويكون في جميع الأوقات، سواء في الأسواق أو البيوت أو المساجد.التكبير المقيد: يُسن التكبير بعد الصلوات المفروضة، ويبدأ من صلاة فجر يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر).صيغة تكبيرات عيد الأضحى المباركيمكن أن تُقال التكبيرات بصيغ مختلفة، منها: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، أو “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".يمكن أيضا استخدام صيغ أخرى مثل "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا".التكبير في عيد الأضحى سنة مؤكدة وليس واجبًا، وهو مستحب في جميع الأوقات المذكورة.ويُفضل أن يكون التكبير فرديًا وليس جماعيًا، حيث لا يُشرع أن يتحدث الناس بصوت واحد.صلاة عيد الاضحى 2025بعد انتهاء وقفة عرفة، وغروب شمس هذا اليوم المبارك، تقام صلاة العيد في صباح اليوم التالي مباشرة، أي في يوم السادس من حزيران 2025.اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاصإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في العديد من الدول تُحدد وفقًا للتشريعات المحلية أو قرارات الحكومة وتصدر بها رسمية قبيل حلول عيد الأضحى.وفي بعض الدول، قد تكون الإجازة لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم عرفة وتستمر حتى اليوم الرابع من عيد الأضحى.الأضحيةوتُعتبر الأضحية جزءًا مهمًا من عيد الأضحى المبارك، والتي سُمّي باسمها، وهي إحدى شعائر ، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله.ويتم تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء، حيث يُهدي الثلث الأول للفقراء والمحتاجين للمساهمة في تقديم المساعدة لمن هم في حاجة لها، ويُهدي الثلث الثاني للأصدقاء والأقارب لتعزيز الروابط الاجتماعية والتراحم بين .ويتبقى الثلث الأخير للاحتفال والاستمتاع بأوقات والبهجة مع العائلة.