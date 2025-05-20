التربية تصدر توجيهات جديدة بشأن امتحانات الثالث المتوسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تزامنا مع انطلاق الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة صباح اليوم الثلاثاء وحرصا على انسيابية العملية الامتحانية وراحة اكثر من 665 الف طالب، تفقد وزير التربية عددا من المراكز الامتحانية في / للاطلاع على أحوال الممتحنين وهم يؤدون امتحانهم الاول، بعد ان جهزت الوزارة اكثر من (5200) مركز امتحاني في عموم ".واصدر الوزير "التوصيات الهادفة الى توفير بيئة امتحانية ملائمة والتي تركزت بتشكيل خلية عاجلة للتنسيق مع دوائر الكهرباء في عموم العراق لاستثناء المراكز من القطع المبرمج وتجهيزها بكل ما يحتاجه الطلبة من ماء بارد ومستلزمات لوجستية اضافة الى اختيار القاعات المناسبة لاداء الامتحانات"، حاثا "الممتحنين بالجد والاجتهاد وبذل الجهود لتحقيق النجاح".وتجدر الاشارة الى ان ستعتمد ولاول مرة على أنظمة رقمية وشبكة مراقبة في ترتبط مع لمتابعة الامتحانات بشكل مباشر.