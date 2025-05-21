على طريقة داعش.. نحر طفل بدم بارد في نينوى

وقال المصدر لـ ، ان "شخصا يعتقد انه مختل عقليا اقدم اليوم على نحر طفل يبلغ 5 أعوام في منطقة سادة وبعويزة بسهل ".وأضاف ان "نحر الطفل تم داخل محل لبيع الدجاج"، مشيرا الى ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".