ثلاث هزات تضرب العراق

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل أربعة هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية".واضاف ان "الهزة الاولى قرب الحدود العراقية الايرانية في محافظة في وهزتان أرضية قرب الحدود العراقية الايرانية في بمحافظة وهزة ثالثة داخل الأراضي الإيرانية".وأكدت ان "قوة الهزات تراوحت بين الـ2.8 الى 3.4 درجات على مقياس ريختر".