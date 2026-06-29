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العبودي: العراق وافق على طلب إيران بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في 8 تموز المقبل
محليات
2026-06-29 | 06:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
968 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أكد المتحدث باسم الحكومة
حيدر العبودي
، اليوم الاثنين، ان
الحكومة العراقية
وافقت على طلب
إيران
بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من تموز المقبل.
وقال العبودي في مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز
، ان "
الحكومة العراقية
وافقت على طلب
إيران
بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من تموز المقبل".
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