العبودي: العراق وافق على طلب إيران بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في 8 تموز المقبل

ـ محلي



أكد المتحدث باسم الحكومة ، اليوم الاثنين، ان وافقت على طلب بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من تموز المقبل.





وقال العبودي في مؤتمر صحفي حضرته ، ان " وافقت على طلب بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من تموز المقبل".