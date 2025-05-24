الداخلية تعلن إضافة دوام مسائي بقسمي المعلومات المدنية في الكرخ والمنصور

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تنفيذاً لتوجيهات ، وبإشراف اللواء الحقوقي ، تعلن والإقامة، عن إضافة دوام مسائي في قسمي المعلومات المدنية في والمنصور، بدءاً من يوم غداً الاحد الموافق 2025/5/25، يأتي هذا الإجراء الجديد في إطار سعي المديرية لتخفيف الازدحام وامتصاص الزخم الحاصل على معاملات المواطنين".واشارت الى ان "الدوام المسائي في القسمين المذكورين سيبدأ من الساعة الثانية ظهرًا (2:00 مساءً) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً (8:00 مساءً). ويهدف هذا التمديد في ساعات العمل إلى توفير فرصة أكبر للمواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالمعلومات المدنية، وبالتالي تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة المقدمة".