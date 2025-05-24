وزير الداخلية يصدر توجيها يخص زيارة ذكرى استشهاد الإمام الجواد

اصدر ، توجيها يخص تأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).





وقالت الوزارة في بيان، "ترأس اجتماعا موسعا بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد عمليات ومدراء الدوائر والأجهزة الاستخبارية لمناقشة الخطة الخاصة بالجهد الاستخباري لتأمين إحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام الخالدة".

وأكد الشمري على "أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك وتطبيق مفردات الخطط المرسومة لتأمين الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المعزين في ومحيطها".

ووجه وزير الداخلية بـ"تسهيل حركة مرور وانسيابية الزائرين القاصدين نحو مرقد الإمامين عليهما السلام"، مشددًا على أن "تعمل والدوائر والوكالات الاستخبارية بمهنية عالية ضمن قواطع المسؤولية".