السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة اقتصادية في بغداد

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، أن "رعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين ، وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري عراقي- مصري- سعودي، لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل غرب العاصمة ، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المختلفة، وذلك بحضور رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، ورئيس مجموعة المهيدب بن ".وشهدت المراسم، وفق البيان، "استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، وتقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، والمساحات والتخطيط، والخدمات، والمدارس، والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى".ورحب رئيس "بالمجموعة وبكل الشراكات المثمرة، مؤكداً دعم الدولة المشاريع الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شانه توسعة البيئة الاستثمارية في ، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات، مشيراً الى تسارع خطط التنمية وما اشتملته من مشاريع تنموية وحيوية".من جانبه، أبدى طلعت مصطفى استعداد المجموعة للتعاون، والبدء بإجراءات التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد بشأنها.