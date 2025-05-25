مدير المرور العامة يوضح سبب الزخم بموقع الحسينية

وقال خلال جولة في الموقع، وتابعته ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت موضوع زخم المراجعين في موقع الحسينية، ونقلت واقعاً غير صحيح"، مبيناً أن " هذا الموقع يشهد مراجعات كثيرة من قبل مواطنين من كافة المحافظات ولاسيما والمناطق القريبة في شمال ".وأضاف، أن "هناك طابور للمواطنين تشكل يوم أمس للدخول إلى موقع التسجيل قبل بدء الدوام الرسمي، وتحديداً في الساعة السادسة و15 دقيقة صباحاً".وأوضح أن "المشكلة لدى أصحاب الدراجات النارية، فموعد مراجعتهم محدد بالساعة 12 ظهراً، لكنهم يأتون في السادسة صباحاً ويزاحمون المراجعين لتسجيل المركبات"، داعياً إياهم إلى "الالتزام بالوقت المحدد".