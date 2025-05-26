شهدت حضورا نيابيا… ورشة عمل لمراجعة قانون تدرّج ذوي المهن الطبية والصحية

وذكرت المنظمة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الورشة نُظمت بالتعاون مع مركز للتنمية ومعهد لدراسات الشرق الأوسط، واستمرت لمدة يومين في ".وتابعت، ان "شارك في الورشة ممثلون عن من بينهم النائب رئيس والبيئة النيابية والنائب وممثلون عن الى جانب وفود نقابات أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية".وأضافت، ان " الورشة تمثل استجابة للتحديات المتصاعدة التي تواجه القطاع الصحي في ولضمان مواءمة التشريعات مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاقتصادي وسد الفجوة بين أعداد وإمكانيات التوظيف والتدريب."وبينت، ان "الورشة خرجت بعدد من التوصيات من بينها تعديل نصوص القانون لتربط بتوفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي والسماح للخريجين غير المُعينين بإكمال فترة التدريب في مؤسسات صحية حكومية أو أهلية مجاناً أو على نفقة الدولة ووضع آليات شفافة ومنصفة للقبول في برامج الدراسات العليا والبورد فضلا عن تعزيز دور النقابات الصحية في تنظيم منح إجازات مزاولة المهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية".