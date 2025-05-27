أزمة كهرباء مجمع نجمة بغداد.. وزارة الكهرباء تلاحق مستثمر متلكئ بدفع الديون

وأجرت جولة في المجمع والتقت بعدد من الساكنين فيه للاستعلام عن المشكلة وأسباب حدوثها، حيث قال إن "المشكلة بدأت منذ شهر رمضان الماضي حيث انقطع التيار الكهربائي عن المجمع لمدة 5 أيام، وتبين أن المشكلة تمثلت في أن إدارة المجمع متلكئة بدفع الديون المترتبة بذمتها لوزارة الكهرباء".وأضاف أبو محمد، أن "الإدارة متلكئة بحجة ان المبالغ التي طلبتها وزارة الكهرباء رقم مبالغ به حيث وصل الى مليار دينار"، مستدركا بالقول إن " ذهب لوزارة الكهرباء واعترض على الرقم وقاموا بتخفيضه الى النصف وتقسيطه على شكل 5 دفعات، ولكنه أيضا تلكأ في دفع هذه الأقساط بشكل منتظم".من جهته، أوضح المواطن أبو علي وهو أحد سكنة المجمع، أن "وزارة الكهرباء بإمكانها استحصال مبالغها التي بذمة المستثمر عن طريق توجيه قانوني، وهذا الإنذار يترتب عليه قيام دائرة التنفيذ بوزارة العدل بصدور أمر حجز على أموال أو ممتلكات المستثمر أو رصيده البنكي وبالتالي يدفع لهم ما بذمته"، موضحا "ولكن وزارة الكهرباء لم تتخذ هذه الخطوة واستخدمت طريقة قطع التيار الكهربائي كورقة ضغط لاستحصال مبالغها، وسكنة المجمع هم من تضرروا".بدوره، قال ساكن آخر في المجمع ويدعى ، إن "المستثمر طلب من الأهالي مساعدته في دفع المبلغ المديون به الى وزارة الكهرباء، إلا ان الأهالي رفضوا ذلك فاتورة الديون اقتصرت على الإنارة الخارجية والأجهزة خارج الوحدات السكنية، ووفق العقد المبرم فإن المستثمر هو من يقوم بدفع هذه الأجور"، لافتا الى انه "لغاية الان، دفع المستثمر قسطين من أصل 5 وتعهد بدفع القسط الثالث بعد أن أمهلته الوزارة لغاية الأحد المقبل".