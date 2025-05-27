غواصو الشرطة النهرية ينتشلون جثة غريق في نهر الكوفة

وذكر بيان للقيادة، انه "من خلال ورود معلومات بوجود غريق في على الفور توجهت مفارز الشرطة النهرية وبأشراف مباشر من قبل مدير القسم الى مكان غرق المواطن وتم تدخل فريق من غواصو الشرطة النهرية وبعد البحث في عمق النهر تم العثور على جثه الغريق قرب المسبح الهولندي".وبينت قيادة الشرطة، انه "بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها القيادة بعدم السباحة في الأماكن الخطرة والغير مؤمنة من خلال عمل افلام توعوية للمواطنين وحثهم بعدم السباحة لكن نأسف لفقدان بعض شبابنا ارواحهم وعدم مبالاتهم للتوجيهات، لذا نهيب بالاخوة المواطنين حث ابنائهم بعدم السباحة في الاماكن الغير مؤمنة في النهر حتى لا يفقدون حياتهم".