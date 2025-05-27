مكتب السيد السيستاني يحدد موعد الأول من ذي الحجة

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، أنه "يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل لشهر ذي القعدة".وأشار الى ان "يوم الخميس الموافق (2025/5/29 م) هو الأول من شهر ذي لعام ١٤٤٦ للهجرة".