لجنة نيابية: قرارات شركة نفط الوسط تخضع لارادات سياسية

وقال نغيمش في تصريح للسومرية نيوز، إن " الاجراءات الفنية والادارية والجدوى الاقتصادية كلها تصب في صالح تأسيس الشركة نفط "، مشيرا الى ان "التأسيس يحتاج الى قرار سياسي أيضا".وتابع، ان "الدائرة الاقتصادية ابدت رأيها بأن الشركة قادرة على ان تدير نفسها وان تمول شركة "، مبينا ان " هناك قرارا سياسيا يؤثر على قرارات شركة نفط الوسط".وأضاف، ان "هناك جهات تعترض على تأسيس الشركة رغم الاتفاق مع بهذا الشأن".