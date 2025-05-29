السبب مجهول.. شاب ينهي حياته في الموصل

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً يبلغ من العمر 1 عاماً أقدم على الانتحار من قرية بايبوخت في ناحية بعشيقة بمدينة ".ولم يذكر المصدر، أي تفاصيل عن الأسباب التي دفعته الى الانتحار.من جانبها، أكدت مدير العدلي في ، شهد عارف، أن" تم تسجيل 184 حالة انتحار في نينوى خلال عام 2024، وخلال شهر ايار الحالي من 5 الى 7 حالات في المحافظة والارقام تتزايد".