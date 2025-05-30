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شاهد بالفيديو.. طفل يتسبب بفاجعة لدى جاره في الموصل
محليات
السومرية نيوز – محلي
تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لحظة مصرع طفل دهسا بسيارة جارهم في الموصل.
2025-05-30 | 05:48
2025-05-30T05:48:21+00:00
Alsumaria Tv
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شاهد بالفيديو.. طفل يتسبب بفاجعة لدى جاره في الموصل
8,789 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لحظة
مصرع
طفل دهسا بسيارة جارهم في
الموصل
.
واظهر الفيديو لقطات من مراهق وهو يخرج سيارته من كراج منزله الا انه رجع بسرعته الى الخلف ودهس جاره الطفل دون الانتباه له ما أدى الى مصرعه في الحال.
>>
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