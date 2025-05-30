شاهد بالفيديو.. طفل يتسبب بفاجعة لدى جاره في الموصل

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لحظة طفل دهسا بسيارة جارهم في .

واظهر الفيديو لقطات من مراهق وهو يخرج سيارته من كراج منزله الا انه رجع بسرعته الى الخلف ودهس جاره الطفل دون الانتباه له ما أدى الى مصرعه في الحال.