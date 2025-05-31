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بعد تجولها بسامراء.. سفيرة هولندا: العراق آمن للسياحة وسنتعاون معه
محليات
2025-05-31 | 08:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
521 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أكدت السفيرة الهولندية في
بغداد
جانيت البيردا، اليوم السبت، نية بلادها التعاون في مجال السياحة مع
العراق
.
وقالت البيردا للسومرية نيوز خلال جولة أجرتها في عدد من المواقع الأثرية بمدينة
سامراء
في
صلاح الدين
، وبينها الملوية ومأذنة أبي دلف إن "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مدينة سامراء ذات التاريخ العميق، مع فريق من
سفارة هولندا
".
وأضافت، أن "الوضع في
العراق
آمن ومستقر، وهناك فرصة جيدة للسياحة"، مبينةً أن "هناك تعاون في المستقبل سيحدث بين سفارتنا وبين سامراء".
من جانبه، قال قائممقام سامراء
أرشد عبد السلام
للسومرية نيوز، إن "الوفد الهولندي برئاسة السفيرة البيردا كان سعيداً بمشاهدة المواقع الأثرية في سامراء"، مشيراً على ان "العديد من السفراء والوفود الأجنبية جاءت إلى سامراء وناقشنا مع بعضهم توجيه المنظمات الدولية للمدينة".
ولفت إلى أن "قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية قد أدى للاهتمام ببعض المواقع الأثرية وإجراء الصيانة والترميم لها، ولا تزال المدينة بحاجة إلى اهتمام وعناية كبيرين".
وأعرب
عبد السلام
عن أمله بـ"الحصول على دعم منظمات دولية تعنى بتطوير وتأهيل المواقع الأثرية وإنشاء مشاريع خدمية لمدينة سامراء".
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