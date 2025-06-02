لاكثر من 500 مدرسة.. اعلان نتائج السادس الابتدائي للرصافة الثالثة

نيوز-محليات



أعلنت ، اليوم الاثنين، نتائج امتحانات الدور الأول للسادس الابتدائي لمدارس تربية الثالثة في .



ونشرت الوزارة رابط النتائج لمدارس الثالثة التي بلغ عددها 510 مدرسة.





للاطلاع على النتائج اضغط هنا ونشرت الوزارة رابط النتائج لمدارس الثالثة التي بلغ عددها 510 مدرسة.للاطلاع على النتائج اضغط هنا

