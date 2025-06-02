الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل محلات ومخازن غربي بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل أربعة مخازن وأربعة محال تجارية مشيّدة من ألواح السندويج بنل وألواح الجينكو، مخالفة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، والمتخذة لتجارة السيراميك في ، ، غربي ".وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران، وعزلت المحلات والمخازن المحترقة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب الحريق، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".وتابعت المديرية، أنه "بناءً على ذلك، طلب الدفاع المدني إجراء تحقيق في المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، بالإضافة إلى استدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق".