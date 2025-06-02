اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة "السحر والشعوذة" في ميسان

أفاد مصدر أمني، باعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة "السحر والشعوذة" في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية في قام بحملة وفق اوامر قضائية على المشعوذين والسحرة في المحافظة".

وأضاف "تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص بالجرم المشهود مع كتب ومخطوطات ومواد تستخدم لأغراض السحر والاعمال الروحانية".