ردم 3 بحيرات أسماك كبيرة قرب أهور ميسان

وقالت المديرية في بيان ورد لـ إن "الحملة نُفذت بإسناد قوة من الجيش، وشملت ردم بحيرات الأسماك في مناطق الأهوار ومقترباتها بناحية السلام في منطقتي الخمس وأم الفجل".وأضافت "تم أخذ تعهدات من أصحاب هذه البحيرات بعدم إعادة إنشائها".وأشارت إلى "توجيه وزاري بإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة ومنع الزراعة الصيفية لموجة الجفاف التي تشهدها البلاد بهدف توجيه المياه لمحطات الإسالة وري البستنة فقط، لضمان توفر المياه للاستخدامات".