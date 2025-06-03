مصدر أمني يكشف حقيقة إحالة يار الله الى التقاعد

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا صحة لما يُتداول عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن يارالله إلى التقاعد أو تعيين بديل له".

وأضاف أن "الفريق يارالله لا يزال يشغل منصبه ويمارس مهامه بشكل رسمي وميداني، وكان آخرها زيارة قاطع عمليات ، ضمن جدول عمله الطبيعي".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يفيد بإحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله إلى التقاعد.