العدل تطلق الحجز الالكتروني للوكالات في كاتب عدل كرادة مريم

وأوضح لدائرة الكتاب العدول، حويز ، بحسب بيان الوزارة الذي تلقته ، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتقديم خدمات عدلية حديثة تسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات الروتين وتسريع إنجاز المعاملات".وأشار خورشيد إلى أن "الخدمات المتاحة عبر المنصة تشمل: وكالة عامة، وكالة خاصة، وكالة محامٍ"، مبينا ان "هذه المبادرة جزءًا من خطة وزارة العدل لتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العدلية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة".